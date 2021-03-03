★ ★ ★ ★ ★

الرياض – مباشر: دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء، المرحلة الثانية لخدمة الإرشاد المهني عن بُعد عبر بوابة الإرشاد المهني (سُبل)، بحضور نائب الوزير للعمل عبدالله بن ناصر أبو ثنين، ومدير عام "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني.

وقال الوزير عقب التدشين، بحسب بيان لصندوق "هدف"، إن مبادرة الإرشاد المهني ستحقق نقلة هامة لدعم أبناء وبنات الوطن وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية، وتمكينهم من فرص العمل ومساعدهم في رسم خارطة الطريق لمستقبلهم المهني والوظيفي وفقا لمتطلبات وواقع سوق العمل.

وتطلع الوزير، أن تحقق المبادرة الأهداف والغايات لخدمة الكوادر الوطنية، والعمل خلال الأعوام القادمة على مضاعفة الفئات المستهدفة منها.

وأشار الصندوق، إلى أن المبادرة سيكون لها الأثر الأكبر في تحفيز مشاركة القوى البشرية ومساعدتها في اختيار التخصصات الهامة التي يحتاجها سوق العمل.

ومن جانبه، أكد مدير عام "هدف"، أن المرحلة الثانية من خدمة الإرشاد المهني عن بُعد، تستهدف تقديم 20 ألف جلسة إرشاد مهني في العام الميلادي الجاري، و25 ألف جلسة في السنة الثانية، و30 ألف جلسة في السنة الثالثة.

وأضاف الجعويني، أن إطلاق المرحلة الثانية من خدمة الإرشاد المهني عن بعد يأتي بعد أن حققت المرحلة الأولى نجاحا، من حيث استفادة الباحثين عن عمل من المُرشدين المهنيين عبر بوابة "سبل"، والبالغ عددهم 25 مرشداً مهنيا وسيصل عددهم إلى 35 مرشدا في2023م، وهو ما يعكس حرص الباحثين والباحثات عن عمل على الاستفادة من الخدمات والبرامج التي تدعم مهاراتهم وقدراتهم وتحدد مساراتهم المهنية والوظيفية بما يعزز الأداء والإنتاجية ويحقق الاستقرار الوظيفي.

وأضاف مدير عام "هدف": "إيماناً برفع مؤشر النجاح والتطوير بين أوساط الكوادر الوطنية وتحقيق التوافق المهني والأكاديمي، وسعنا دائرة المستفيدين من الخدمة في المرحلة الثانية، لتشمل الطلاب الجامعيين وموظفي القطاع الخاص إلى جانب الباحثين والباحثات عن عمل".

وبين المرحلة، أنها تقدم لهم منظومة متكاملة من خدمات التطوير والإرشاد المهني، من خلال التواصل مع مرشدين مهنيين مختصين في تقديم الاستشارات المهنية، لتعريفهم بأحدث الطرق والوسائل الخاصة بالحصول على الفرص الوظيفية، بالإضافة إلى الخطط التطويرية المهنية".

وأشار إلى إن البرامج ومبادرات الدعم التي يقدمها الصندوق ترتكز على الاستثمار في تنمية رأس المال البشري، وتزويده بالمهارات والخبرات اللازمة، التي تمكنه من فرص العمل، وذلك بالتعاون والشراكة الاستراتيجية الفعالة مع منشآت القطاع الخاص في جميع مناطق المملكة.

وتهدف خدمة الإرشاد المهني، إلى المساهمة في رفع مستوى الاستقرار الوظيفي بما يحقق الإنتاجية، واستكشاف المهارات المطلوبة فيسوق العمل والمهن المستقبلية، وتوعية المستفيدين بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية والتي تتفق مع طموحاتهم الشخصية والمهنية، والتوعية برفع ثقافة العمل وتحسين الصورة الذهنية لجميع المهن، وتحسين مستوى المعرفة للميول والقدرات الذاتية والمهنية.

وتوفر "سُبل" بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم وبالتطوير والإرشاد المهني للفئات المستهدفة، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية.

وتساعد "سُبل" في تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية، والمساهمة في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، وتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتمكينهم من معرفة اهم المهن المستقبلية ونبذة عنها.

وتدعم منصة "سُبل" الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، من اتخاذ خيارات تعلم وخيارات مهنية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني، في إطار بناء نظام شامل يعد الأفضل من نوعه في المملكة.

ترشيحات:

"هدف" يودع مخصصات فبراير لدعم أجور 151 ألف موظف سعودي بالقطاع الخاص

وزير الصحة السعودي: سنوفر لقاحات كورونا في الصيدليات المجتمعية مجانا

يناهز 90 مليار ريال.. إنفاق المستهلكين بالسعودية يتراجع 2.4% خلال يناير