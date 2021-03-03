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أمانة جدة تغلق 185 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

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أمانة جدة تغلق 185 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية أمانة جدة تغلق 185 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية
الفرق الميدانية نفذت 4485 جولة في نطاق 19 بلدية

أمانة جدة تغلق 185 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 185 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 4485 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها 283 مخالفة.


وأكدت تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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