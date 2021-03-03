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فلكية جدة: سماء ستشهد اقتران المشتري بعطارد فجر الجمعة

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فلكية جدة: سماء السعودية ستشهد اقتران المشتري بعطارد فجر الجمعة فلكية جدة: سماء ستشهد اقتران المشتري بعطارد فجر الجمعة
"أبوزاهرة": يفصل بينهما 0.3 درجة فقط وهو الأول بينهما منذ 21 ديسمبر 2018

فلكية جدة: سماء السعودية ستشهد اقتران المشتري بعطارد فجر الجمعة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: إن سماء والوطن العربي ستشهد صبيحة يوم الجمعة 5 مارس 2021 وقبل شروق الشمس اقتراناً بين أكبر وأصغر كوكبين في نظامنا الشمسي المشتري وعطارد بالأفق الشرقي، وسيفصل بينهما 0.3 درجة فقط، وهو الاقتران الأول بين الكوكبين منذ 21 ديسمبر 2018.

وأضاف: المشتري وعطارد سيكونان مشاهدين في سماء الفجر، قبل شروق الشمس بحوالي ساعة ونصف، وسيصلان إلى ارتفاع 14 درجة فوق الأفق الجنوبي الشرقي، قبل أن يختفيا عن الأنظار بالتزامن مع انبثاق ضوء الصباح.

وتابع: سيلاحظ الراصد أن المشتري أكثر سطوعاً من عطارد، حيث يبلغ لمعانه (-2.0) في حين أن عطارد أخفت (+0.1)، لكن كلا الكوكبين قريبان من شروق الشمس، وسيُرصدان في سماء مضاءة بضوء الصباح، فإذا رأيت كوكبا واحداً منخفضاً نحو الأفق فسيكون كوكب المشتري، وإذا كان هذا هو كل ما تراه، فاستخدم المنظار لرؤية عطارد، وعند رصده تتم محاولة رؤية هذا الكوكب بالعين المجردة فقط.

بالإضافة لذلك ستكون هذه الكواكب مرئية بسهولة في نفس مجال الرؤية لتلسكوب منخفض القوة أو المناظير، وستكون فرصة للتصوير الفلكي.

وأردف: يحدث هذا الاقتران بالتزامن مع وصول عطارد إلى استطالته العظمى الصباحية بمقدار 27.3 درجة غرب الشمس، ما يعني أن الكوكب في أعلى نقطة له فوق الأفق في سماء الصباح.

الجمعية الفلكية جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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