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الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام الأمير نواف

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الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام الأمير نواف الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام الأمير نواف
شهدت دخول 4 وزراء جدد واستحداث حقائب جديدة

الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام الأمير نواف

أدّت الكويتية اليمين الدستورية أمام أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، بحضور ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وبعد 37 يوماً من التكليف، نجح رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، في تأليف حكومته الجديدة، التي وصفها مراقبون بأنها قد تكون حكومة الفرصة الأخيرة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة ومعالجة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، حسب ما أفادت "الرأي" الكويتية.

وأصدر أمير الكويت مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة، التي شهدت دخول 4 وزراء جدد، واستحداث حقائب وزارية جديدة وفصل ودمج أخرى.

وأكد "الخالد" في كلمة أمام أمير الكويت أن "المرحلة الحالية تموج بالتحديات والمخاطر والأحداث المتسارعة التي تتطلب دوام العمل الجاد، معاهداً التعاون مع كل أطياف المجتمع خصوصاً مجلس الأمة لرسم الخطط السريعة الهادفة التي تحقق الحلول العملية السريعة للتصدي لجميع قضايا ومشكلات المجتمع".

وشدد "الخالد" على أن "المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي وأدواته، سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه" وفق " اليوم".

وأشار إلى أن "اللقاءات مع النواب حققت الكثير من التقارب في وجهات النظر، وأكدت حرص الجميع على العمل للصالح العام والمواطنين، والاتفاق على حزمة تشريعات وحلحلة بعض الملفات السياسية".

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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