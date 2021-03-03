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"القابضة للمياه": تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

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"القابضة للمياه": تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" "القابضة للمياه": تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

مصراوي Masrawy

02:14 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه تتم متابعة تطورات الموقف التنفيذي، وإجراءات إعداد المستندات والطرح والتعاقد للمشروعات التى تنفذها الشركات التابعة للشركة القابضة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير قرى الريف المصري.

وأكد رسلان، في بيان اليوم، ضرورة متابعة رؤساء الشركات التابعة اليومية لمشروعات المبادرة، والتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية، وأن تكون هذه المشروعات على رأس أولويات الشركات خلال الفترة المقبلة، فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، عبر تقنية الفيديوكونفراس مع رؤساء شركات المياه على مستوى الجمهورية لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا التى تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ومناقشة إجراءات تنشيط نسب التحصيل، وتفعيل قنوات الدفع الالكترونى، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، ومراجعة الحزم التمويلية لمشروعات الاحلال والتجديد.

وشدد رئيس الشركة، على المتابعة المستمرة لحالة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل، والاهتمام بمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125، والعمل على حلها فورًا.

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