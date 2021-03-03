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البرازيل ترفض الكشف عن نوع اللقاح الذي تلقاه الأسطورة "بيليه"

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البرازيل ترفض الكشف عن نوع اللقاح الذي تلقاه الأسطورة "بيليه" البرازيل ترفض الكشف عن نوع اللقاح الذي تلقاه الأسطورة "بيليه"
لم تفصح عن مكان تلقيه.. وهل هي الجرعة الأولى أم الثانية

البرازيل ترفض الكشف عن نوع اللقاح الذي تلقاه الأسطورة

رفضت البرازيل الإفصاح عن نوع اللقاح الذي تلقاه أسطورة كرة القدم العالمية "بيليه" ضد أمس الثلاثاء، أو المكان الذي تلقى فيه اللقاح.

وحسب وكالة "فرانس برس"، لم يشأ المكتب الإعلامي لـ"بيليه" الإفصاح عن مكان تلقي النجم البرازيلي السابق الوحيد الفائز بكأس العالم 3 مرات، وأي نوع من اللقاح خضع له، أو ما إذا كانت الجرعة الأولى أم الثانية، لدى استفسار الوكالة عن هذا الأمر.

وقالت "فرانس برس": إن أسطورة كرة القدم العالمية وصف ذلك بـ"اليوم الذي لا يُنسى".

واستغل "بيليه" البالغ من العمر 80 عاماً، هذه المناسبة لمناشدة مواطنيه عدم الاستسلام في وجه هذه الجائحة العالمية التي تحصد 1100 شخص يومياً في البرازيل.

وكتب الملك على حسابه على "إنستجرام": "يوم لا يُنسى. لقد تلقيت اللقاح!" مرفقاً هذه العبارة بصورة له وهو يرتدي الكمامة، ويرفع إبهامه لدى قيام شخص بتلقيحه.

ويعزل "بيليه" نفسه في منزله الكائن في ساو باولو منذ بداية الجائحة التي حصدت أكثر من 255 ألفاً في البرازيل، وهي ثاني أعلى نسبة بعد الولايات المتحدة.

وتدهورت صحة "بيليه" في السنوات الأخيرة، وأظهرت أشرطة الفيديو التي يبثها في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة به أنه يستعين بكرسي متحرك أو الاتكاء على أحد المقربين منه للتنقل.البرازيل أسطورة كرة القدم العالمية بيليه

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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