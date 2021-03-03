أخبار عاجلة

ضبط إرسالية عنب ملغمة بـ15 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة -
فيديو مؤلم.. شاهد ما فعلته أم بطفلتها ليلاً في أحد شوارع نيويورك -
بمشاركة القوات الجوية.. انطلاق مناورات تمرين "علم الصحراء 2021" بالإمارات -
إسرائيل ترضخ للانتقادات.. وتطلق عملية تطعيم للعمال الفلسطينيين -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الأعمال العدائية للحوثي في المملكة -
"تعليم الشرقية" يطلق مبادرة "الكلمة المؤثرة" "عن بعد" -
أمانة جدة: إنجاز 76% من أعمال نفق تقاطع التحلية مع المدينة -
"العواد" يبحث أوجه التعاون مع سفير جمهورية فنلندا -
بعد ساعات من الإطاحة بـ"ذبّاح التنظيم".. العراق يقبض على 3 "دواعش" -
جمهورية القمر: الاعتداءات الحوثية إهانة صارخة للقوانين الدولية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير الشرقية يدشن مستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم الوراثية بالقطيف

Print
وزير الصحة: الشرقية من أكثر مناطق المملكة تطوراً في الجانب الصحي

أمير الشرقية يدشن مستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم الوراثية بالقطيف

تصوير: علي آل عياش، عبدالعزيز السعيد: دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مستشفى الأمير محمد بن فهد العام وأمراض الدم الوراثية، بديوان الإمارة، وبحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

وقال أمير المنطقة الشرقية: نحن سعداء في هذا اليوم بافتتاح أول مستشفى لأمراض الدم الوراثية بالمنطقة، والذي جهز بأفضل التجهيزات الطبية وأحدثها، وسيكون -بإذن الله- أحد الروافد الصحية المتميزة الذي سيسهم في خدمة أبناء الوطن في مجال تخصصي دقيق.

وأكد ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار والحرص على أخذ بالأسباب، كما نوه بأهمية تعاون أفراد المجتمع؛ حفاظاً على سلامة الجميع، وأن نتعاون ولا نتهاون لتجاوز هذه الجائحة إن شاء الله، موجها شكره لأبطال الصحة، ومشيداً بدورهم الكبير وجهودهم الحثيثة في المرحلة الاستثنائية التي مر بها بالعالم خلال العام الماضي.

وأكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن المنطقة الشرقية تعد من أكثر مناطق المملكة تطوراً في الجانب الصحي، بفضل الدعم الكبير واللامحدود الذي تقدمه القيادة الحكيمة للقطاع الصحي. مقدماً شكره لأمير المنطقة على تدشين هذا الصرح الطبي الكبير، الذي سيكون إضافة للمنشآت الصحية في المنطقة الشرقية.

وأوضح الرئيس العام التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي، أن مستشفى الأمير محمد بن فهد العام لأمراض الدم الوراثية في محافظة القطيف، تبلغ سعته التشغيلية 200 سرير، وتبدأ بمشيئة الله تشغيل المرحلة الأولى بطاقة 100 سرير، مؤكداً أن تدشين أمير المنطقة للمستشفى يأتي في إطار سعيه الدائم لدعم توفير الرعاية الصحية المتخصصة وبجودة عالية، ولما يحققه هذا المشروع من نقلة نوعية في مستوى الخدمات والذي يتحقق بدعم من قبل مقام الرشيدة، مشيراً إلى أن المنطقة الشرقية تشهد تقدماً كبيراً في مستوى الخدمات الصحية مما أسهم في تحقيق الكثير من المنجزات الطبية التي يلمس أثرها المواطن والمقيم على هذه الأرض المباركة.

أمير الشرقية يدشن مستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم الوراثية بالقطيف

أمير الشرقية يدشن مستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم الوراثية بالقطيف

أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكومة تنفي السماح لعدد من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات كورونا للمواطنين

الحكومة تنفي السماح لعدد من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات كورونا للمواطنين

رئيس جامعة أسيوط: 800 شخص حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا

رئيس جامعة أسيوط: 800 شخص حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا

ولايات ألمانية تخفف من قيود فيروس كورونا وتبدأ في إجراء اختبارات مجانية سريعة

ولايات ألمانية تخفف من قيود فيروس كورونا وتبدأ في إجراء اختبارات مجانية سريعة

إيطاليا تشدد قيود فيروس كورونا بسبب ارتفاع أعداد الإصابات

إيطاليا تشدد قيود فيروس كورونا بسبب ارتفاع أعداد الإصابات

شبكة عيون الإخبارية