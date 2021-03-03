ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مخدرات في القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط شخصين (تاجر ملابس - سائق) حال تواجدهما بدائرة القسم، بحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، 4 هواتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحصلهما على المواد المخدرة من أحد الأشخاص "محدد".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، مستقلاً إحدى السيارات، وبحوزته (كمية من المواد المخدرة - مبلغ مالي- 3 هواتف محمول).

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.