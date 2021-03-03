بالتعاون مع الآثار.. حلوان تنظم ويبينار "إعادة تخيل مواقع التراث في ظل فيرس كورونا"

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مصراوي Masrawy

كتبت- داليا شبل:

نظم مركز تدريب وتعليم التراث الثقافي بجامعة حلوان وإدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي، بوزارة الآثار ويبينار علمي تحت عنوان (إعادة تخيل المتاحف ومواقع التراث في ظل تحديات فيرس كورونا المستجد).

وحسب بيان الجامعة، اليوم الأربعاء، حاضر في الجلسة الاولي من الويبينار مجموعة من المتخصصين وهم الدكتورة صباح عبدالرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير والتي تناولت موضوع بعنوان (المتحف المصري وأزمة الكورونا) وقدمت نبذة عن تاريخ المتحف المصري ونشأته ومجموعاته، ثم اجراءات المتحف أثناء أزمة الكورونا.

كذلك عرض الدكتور سعيد رخا، محاضرة عن تاريخ متحف رشيد بالمتحف الوحيد بمحافظة البحيرة وتاريخ المنزل الذي يقام فيه المتحف والذي يعود للقرن ال 18 كأحد بيوت رشيد التراثية المميزة، ثم تناول أهم الأنشطة التي قدمها المتحف على مدار السنوات السابقة.

كما قدم الدكتور ممدوح فاروق، مدير متحف ايمحتب، مقدمة بسيطة عن تعريف المتحف ووظيفته في المجتمع كمؤسسة تعليمية ، ثم الأنشطة التي قدمها المجتمع في فترة الموجة الثانية من الكورونا ، وركز على أهم الخطط التي وضعها فريق المتحف للفترة القادمة.

وعرضت الدكتورة بسمة سليم مدير قصر البارون مقدمة عن تاريخ مصر الجديدة والقصر وأعمال الانشاء وحالة القصر حتى تسلمته الوزارة لأعمال الترميم عام 2007 واهم المشاكل التي واجهت أعمال الترميم، ثم افتتاح القصر في ظروف حرجة جدا في ظل انتشار أزمة كورونا مع عودة افتتاح المتحف يوم 29 يونية 2020، وخطة القصر لاستقبال الجمهور.

وخلال الجلسة الثانية عرضت الدكتورة رشا مطاوع، مدير مركز تدريب وتعليم التراث، محاضره تحت عنوان شراكات الجامعات والمتاحف والمواقع التراثية: تعظيم إمكانات الجامعات والمتاحف والمواقع التراثية للعمل معًا لتحقيق أهداف المنفعة المتبادلة ذات التأثير المجتمعي الدائم.

تلا ذلك محاضره الدكتورة داليا سليمان وكيل سابق كليه السياحة والفنادق جامعه حلوان لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة تحت عنوان كن على اتصال: التسويق في العصر الرقمي، كيفية بناء علاقة العملاء والحفاظ عليها من خلال الأنشطة الرقمية: الجوانب العامة، والتحديات، ومفاتيح النجاح.

وتحدث الدكتور نبيل عرفه مدير اول تجارب الزوار بالدرعية أحد مواقع التراث العالمي بالمملكة العربية السعودية في محاضره بعنوان أنشطة التوعية المجتمعية في المواقع التراثية والمتاحف أثناء جائحة COVID-19: حافظ على اتصال زوار موقعك!

وناقش الدكتور عبد الحميد صالح رئيس مجلس اداره المؤسسة المصرية لإنقاذ التراث الثقافي في محاضرته كيفية تنفيذ التدابير الآمنة والمحافظة عليها في المواقع التراثية أثناء الجائحة.