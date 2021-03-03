أخبار عاجلة

ضبط إرسالية عنب ملغمة بـ15 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة -
فيديو مؤلم.. شاهد ما فعلته أم بطفلتها ليلاً في أحد شوارع نيويورك -
بمشاركة القوات الجوية.. انطلاق مناورات تمرين "علم الصحراء 2021" بالإمارات -
إسرائيل ترضخ للانتقادات.. وتطلق عملية تطعيم للعمال الفلسطينيين -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الأعمال العدائية للحوثي في المملكة -
"تعليم الشرقية" يطلق مبادرة "الكلمة المؤثرة" "عن بعد" -
أمانة جدة: إنجاز 76% من أعمال نفق تقاطع التحلية مع المدينة -
"العواد" يبحث أوجه التعاون مع سفير جمهورية فنلندا -
بعد ساعات من الإطاحة بـ"ذبّاح التنظيم".. العراق يقبض على 3 "دواعش" -
جمهورية القمر: الاعتداءات الحوثية إهانة صارخة للقوانين الدولية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بكاء وانهيار رضوى الشربيني فى جنازة والدتها- صور

Print
بكاء وانهيار رضوى الشربيني فى جنازة والدتها- صور بكاء وانهيار رضوى الشربيني فى جنازة والدتها- صور

مصراوي Masrawy

01:27 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- محمود عبدالناصر:

شيعت منذ قليل جنازة السيدة هالة أنور، والدة الإعلامية رضوى الشربيني من مسجد السيدة نفيسة، وذلك عقب صلاة الظهر، والتي توفيت، أمس الثلاثاء، متأثرة بفيروس كورونا المستجد.

وأنهارت رضوى الشربيني بالبكاء أثناء تشييع جثمان والدتها، حيث توسطت عائلتها واصدقائها بساحة مسجد السيدة نفسية وبدت في حالة بكاء شديدة بعد رحيل جسمان والدتها.

وعقب الوفاة طلبت رضوى الشربيني، من متابعيها الدعاء لوالدتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قائلة: "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِى إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِى فِى عِبَادِى وَادْخُلِى جَنَّتِى"

أضافت :"ماتت من كنت أكرم من أجلها. امي في ذمة الله وإنا لله و إنا إليه راجعون.برجاء الدعاء و قراءة الفاتحة".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الأوروبية في مصر

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الأوروبية في مصر

انتصار السيسي: تحية لكل سيدة مصرية أكدت بتضحياتها أن الوطن يستمد منها قوته

انتصار السيسي: تحية لكل سيدة مصرية أكدت بتضحياتها أن الوطن يستمد منها قوته

شبكة عيون الإخبارية