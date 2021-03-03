بكاء وانهيار رضوى الشربيني فى جنازة والدتها- صور

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- محمود عبدالناصر:

شيعت منذ قليل جنازة السيدة هالة أنور، والدة الإعلامية رضوى الشربيني من مسجد السيدة نفيسة، وذلك عقب صلاة الظهر، والتي توفيت، أمس الثلاثاء، متأثرة بفيروس كورونا المستجد.

وأنهارت رضوى الشربيني بالبكاء أثناء تشييع جثمان والدتها، حيث توسطت عائلتها واصدقائها بساحة مسجد السيدة نفسية وبدت في حالة بكاء شديدة بعد رحيل جسمان والدتها.

وعقب الوفاة طلبت رضوى الشربيني، من متابعيها الدعاء لوالدتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قائلة: "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِى إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِى فِى عِبَادِى وَادْخُلِى جَنَّتِى"

أضافت :"ماتت من كنت أكرم من أجلها. امي في ذمة الله وإنا لله و إنا إليه راجعون.برجاء الدعاء و قراءة الفاتحة".