الكنيسة لـ"مصراوي": دير الأنبا بيشوي يستضيف طقس إعداد الميرون.. والبابا يشرح الطريقة

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المركسية، من المقرر أن يترأس طقس إعداد زيت الميرون للمرة ٤٠ في تاريخ الكنيسة يومَي ١٠- ١١ مارس الجاري.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون سيستضيف طقس إعداد الميرون هذه المرة؛ حيث يأتي في إطار ترؤس البابا للمجمع المقدس هذا الشهر، بحضور مختلف أساقفة المجمع المقدس داخل وخارج مصر.

وأعلن البابا تواضروس عمل الميرون للمرة الـ٤٠ في تاريخ الكنيسة القبطية، وذلك خلال شهر مارس الجاري.

وأوضح البابا معنى وفاعلية هذا السر وتاريخه؛ فكلمة ميرون هي كلمة يونانية معناها طيب أو رائحة عطرية، ويعد السر الثاني في عداد الأسرار الكنسية السبعة بعد سر المعمودية، كما أنه لا يتكرر في حياة المسيحي إلا مرة واحدة بعد معموديته، بالإضافة إلى استخدامه في تدشين المذابح والكنائس وأواني الخدمة السرائرية والمعموديات والأيقونات.

وأشار قداسة البابا إلى أن عمل الميرون بدأ منذ العصر الرسولي؛ حيث أخذ الآباء خلطة الحنوط الموجودة في كفن السيد المسيح، وكذلك الأطياب التي أحضرتها المريمات ومزجوها بزيت الزيتون النقي وقدسوها بالصلاة وجعلوها دهنًا مقدسًا لسر مسحة الروح القدس.

وأضاف البابا تواضروس أن الميرون المقدس يتكون من إضافة ٢٧ مادة مستخلصة كزيوت عطرية تضاف إلى زيت الميرون النقي وتتقدس بالصلوات والقراءات والألحان والقداسات.

واستعرض البابا سبع ميزات للأسلوب الجديد في تحضير الميرون والذي استخدم منذ عام ٢٠١٤ بموافقة أعضاء المجمع المقدس، وكانت نتائجه باهرة؛ حيث يقوم على استخدام الزيوت العطرية الطبيعية المستخلصة بكفاءة تامة وبنقاوة كاملة.