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وزير الصحة: سنوفر لقاحات كورونا في الصيدليات المجتمعية مجاناً

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وزير الصحة: سنوفر لقاحات كورونا في الصيدليات المجتمعية مجاناً وزير الصحة: سنوفر لقاحات كورونا في الصيدليات المجتمعية مجاناً
فيما تواصل هيئة الغذاء والدواء تقييم عدد من اللقاحات المضادة للفيروس

وزير الصحة: سنوفر لقاحات كورونا في الصيدليات المجتمعية مجاناً

كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ أن الوزارة ستوفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الصيدليات المجتمعية مجاناً داخل المملكة، وذلك وفق ما نقلته اليوم قناة "العربية".

وفي سياق متصل، تقوم هيئة الغذاء والدواء، حالياً، بتقييم عددٍ من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة الاستعداد للتوسع السريع في عملية التطعيم في مختلف مناطق التي تسير بوتيرة عالية.

وبيّنت وزارة الصحة، أن اللقاحات المعتمدة حالياً في السعودية أو تلك التي يتم تقييمها حالياً مجازة للاستخدام بدءاً لمَن تخطى عمر الـ 16 أو الـ 18 عاماً.

وأوضحت، أنه تتم جدولة مواعيدها حسب "فئات الأولوية" المقررة في "الإستراتيجية الوطنية للتحصين من المستجد".وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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