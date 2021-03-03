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"صندوق الاستثمارات" يبارك اندماج "الأهلي وسامبا": نتطلع للأثر الإيجابي

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"صندوق الاستثمارات" يبارك اندماج "الأهلي وسامبا": نتطلع للأثر الإيجابي "صندوق الاستثمارات" يبارك اندماج "الأهلي وسامبا": نتطلع للأثر الإيجابي
سيطلق على البنك الجديد اسم "البنك الأهلي السعودي" ويبدأ عملياته مطلع أبريل

بارك صندوق الاستثمارات العامة للبنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، وكلاهما من #شركات_محفظة_الصندوق، إتمام عملية الاندماج بينهما تحت مسمى #البنك_الأهلي_السعودي.

وقال الصندوق في تغريدة له اليوم عبر تويتر: نتطلع لمستقبل هذا الاندماج وأثره الإيجابي على الاقتصاد المحلي، الإقليمي والعالمي.

وأعلن أمس البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، عن تصويت مساهمي البنكين بالموافقة على عملية الاندماج التاريخية؛ بهدف تأسيس عملاق مصرفي وطني وقوة مالية إقليمية.

وسيطلق على البنك الجديد اسم "البنك الأهلي السعودي"، ومن المخطط أن يبدأ البنك عملياته تحت الهيكل التنظيمي والاسم الجديد بتاريخ 1 أبريل 2021م.

وجاء تصويت المساهمين بعد اكتمال النصاب النظامي خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لكل من البنكين بتاريخ 1 مارس 2021م؛ حيث صوّت مساهمو البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية بأغلبية كبيرة بالموافقة على اندماج البنكين.

ويأتي تصويت المساهمين بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة؛ بما في ذلك الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي وعدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة وموافقة هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى موافقة السوق المالية (تداول).صندوق الاستثمارات العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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