"الغذاء والدواء" تنصح بتطبيق قاعدة 60:60 لتحقيق السمع الآمن

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"الهيئة" أوصت بتقليل التعرُّض للضوضاء والأصوات المرتفعة

حثّت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بتقليل مستوى الصوت وعدم وصوله خلال الاستماع إلى نسبة 100 % لتحقيق السمع الآمن، إضافةً إلى تقليل التعرُّض للضوضاء والأصوات المرتفعة، واتباع قاعدة 60:60 التي تعني عدم زيادة الاستماع عن 60 دقيقة خلال اليوم باستخدام 60 % من مستوى الصوت.

وتشير دراسة نشرتها منظمة الصحة العالمية، إلى أن 1.1 مليار شاب وفتاة "بين 13 - 35 عاماً" في العالم معرّضون لفقدان السمع بسبب ممارساتهم غير الآمنة، وهذا الرقم يشكل نحو 50 % من تلك الفئة العمرية، وهذا ما يعزّز أهمية التوعية والتثقيف حول كيفية تحقيق السمع الآمن وتفادي فقدان السمع.

كما يُنصح بالمراجعة الدورية للطبيب وإجراء اختبارات السمع، وأخذ استراحة من الاستماع بشكل دوري لمدة 15 - 20 دقيقة، وعدم رفع الصوت في الأماكن ذات الضوضاء العالية وتجنب زيادة مستوى الصوت.

ونصحت "الهيئة" بالمبادرة باستشارة الطبيب حول الحاجة إلى استخدام سماعات الأذن الطبية في حالة مواجهة مشكلات سماع من هاتف أو جوّال أو سماع حديث الآخرين بصعوبة أو السماع من أذن أكثر من الأخرى، أو الاحتياج لرؤية وجه أو تعابير المتكلم لفهمه أو ارتفاع الصوت عند مخاطبة الآخرين أو الحاجة إلى رفع صوت التلفاز إلى درجات عالية.

ودعت "الغذاء والدواء" إلى اتباع عدد من الإرشادات عند شراء واستخدام سماعات الأذن الطبية، فبعد إجراء فحص لدى الطبيب المختص لتحديد النوع المناسب لحالتك، يجب التأكد من وجود ضمان على الجهاز وتوافر خدمات ما بعد البيع، ووجود كتيب الإرشادات باللغة العربية للتعرُّف على كيفية الاستخدام والعناية به، وحفظ السماعة بعيداً عن متناول الأطفال مع التأكّد من عدم تعرُّضها للرطوبة أو الحرارة، والمحافظة على تنظيفها دورياً حسب إرشادات الاستخدام.

كما يجب التأكد من حصول الجهاز على إذن تسويق من "الغذاء والدواء"، عبر قائمة الأجهزة الطبية الحاصلة على إذن تسويق على الموقع الالكتروني للهيئة من خلال الرابط:

(https://old.sfda.gov.sa/ar/medicaldevices/Authorized/Pages/Authorized-Medical.aspx).

جاء ذلك خلال الحملة التوعوية التي أطلقتها "الغذاء والدواء"، اليوم، حول السمع الآمن، تزامناً مع اليوم العالمي للسمع، الذي يوافق 3 مارس من كل عام، ويهدف إلى رفع وعي الأشخاص الذين يعانون ضعفاً في السمع وفئات المجتمع، وبالأخص فئة الشباب، حول المخاطر التي يتعرّضون لها بشكل يومي وتجعلهم عرضة لفقدان أو ضعف السمع وطرق تجنبها، والتوعية والتثقيف بالتعامل الآمن مع سماعات الأذن الطبية.

يُذكر أن الحملة التي استهلتها "الهيئة"، اليوم، تتضمن عديداً من المعلومات والحقائق والتصاميم والفيديوهات التوعوية، التي سيتم نشرها على مدار 3 أيام عبر شبكات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة، ووسائل الإعلام.الهيئة العامة للغذاء والدواء