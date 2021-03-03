أخبار عاجلة

ضبط إرسالية عنب ملغمة بـ15 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة -
فيديو مؤلم.. شاهد ما فعلته أم بطفلتها ليلاً في أحد شوارع نيويورك -
بمشاركة القوات الجوية.. انطلاق مناورات تمرين "علم الصحراء 2021" بالإمارات -
إسرائيل ترضخ للانتقادات.. وتطلق عملية تطعيم للعمال الفلسطينيين -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الأعمال العدائية للحوثي في المملكة -
"تعليم الشرقية" يطلق مبادرة "الكلمة المؤثرة" "عن بعد" -
أمانة جدة: إنجاز 76% من أعمال نفق تقاطع التحلية مع المدينة -
"العواد" يبحث أوجه التعاون مع سفير جمهورية فنلندا -
بعد ساعات من الإطاحة بـ"ذبّاح التنظيم".. العراق يقبض على 3 "دواعش" -
جمهورية القمر: الاعتداءات الحوثية إهانة صارخة للقوانين الدولية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عقب الفيديو المتداول.. تكريم الطفلين اللذيْن قاما بتنظيف أحد المواقع بشاطئ الليث

Print
رئيس البلدية: ما قاما به يُعد سلوكًا حضاريًّا راقيًا يعكس الأثر الإيجابي على الجميع

عقب الفيديو المتداول.. تكريم الطفلين اللذيْن قاما بتنظيف أحد المواقع بشاطئ الليث

كرّمت بلدية الليث، طفليْن قاما بتنظيف أحد المواقع بشاطئ البحر.

وتفصيلًا، فإشارة للمقطع المتداول المتضمن قيام طفلين بحملة تنظيف لأحد المواقع بشاطئ محافظة الليث؛ استقبل رئيس بلدية الليث المهندس عبدالعزيز المالكي صباح اليوم بمقر البلدية، والد الطفلين المواطن علي المسعودي وأبناءه (أحمد وحسين)، وتم تكريمهما؛ وذلك نظير جهودهما في تنظيف الشاطئ من أجل حماية البيئة.

وقدّم "المالكي" شكره وتقديره لهما، نظير ما قدماه من مساهمة فاعلة في تنظيف الشواطئ التي لاقت استحسان ورضا الجميع.

وقال "المالكي": إن هذا العمل يُعد سلوكًا حضاريًّا راقيًا يعكس الأثر الإيجابي على الجميع؛ رغم صغر سنهما؛ مؤكدا أن الهدف من التكريم هو تقديم رسالة للجميع للمحافظة على الممتلكات العامة.

بلدية الليث شاطئ البحر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ضبط إرسالية عنب ملغمة بـ15 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة

ضبط إرسالية عنب ملغمة بـ15 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة

فيديو مؤلم.. شاهد ما فعلته أم بطفلتها ليلاً في أحد شوارع نيويورك

فيديو مؤلم.. شاهد ما فعلته أم بطفلتها ليلاً في أحد شوارع نيويورك

بمشاركة القوات الجوية.. انطلاق مناورات تمرين "علم الصحراء 2021" بالإمارات

بمشاركة القوات الجوية.. انطلاق مناورات تمرين "علم الصحراء 2021" بالإمارات

إسرائيل ترضخ للانتقادات.. وتطلق عملية تطعيم للعمال الفلسطينيين

إسرائيل ترضخ للانتقادات.. وتطلق عملية تطعيم للعمال الفلسطينيين

شبكة عيون الإخبارية