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تشييع جنازة والدة رضوى الشربيني من مسجد السيدة نفيسة

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تشييع جنازة والدة رضوى الشربيني من مسجد السيدة نفيسة تشييع جنازة والدة رضوى الشربيني من مسجد السيدة نفيسة

مصراوي Masrawy

12:55 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتب- مينا غالي:

شيعت منذ قليل جنازة السيدة هالة أنور، والدة الإعلامية رضوى الشربيني من مسجد السيدة نفيسة، وذلك عقب صلاة الظهر، والتي توفيت، أمس الثلاثاء، متأثرة بفيروس كورونا المستجد.

وشهدت الجنازة التزام الحضور بالإجراءات الاحترازية الكاملة، حيث حرص الجمبع على ارتداء الكمامات والوقوف على مسافات متباعدة.

وأعلنت الإعلامية رضوى الشربيني وفاة والدتها وكتبت عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك: "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

أضافت :"ماتت من كنت أكرم من أجلها. امي في ذمة الله وإنا لله و إنا إليه راجعون.برجاء الدعاء و قراءة الفاتحة".

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