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ضبط ربة منزل وعاطل بحوزتهما مخدرات في القاهرة

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ضبط ربة منزل وعاطل بحوزتهما مخدرات في القاهرة ضبط ربة منزل وعاطل بحوزتهما مخدرات في القاهرة

مصراوي Masrawy

01:10 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم – لها معلومات جنائية) حال تواجدها بمنطقة سكنها، بحوزتها (كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول).

بمواجهة المتهمة، اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائها، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتها غير المشروعة، كما أضافت بتحصلها على المواد المخدرة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال تواجده بدائرة القسم وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) حال استقلاله إحدى السيارات، بحوزته (كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الحشيش، هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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