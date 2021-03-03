ضبط شخصين بحوزتهما أقراص مخدرة في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت قوة أمنية، أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط (شخصين، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية) حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما، بحوزتهما (كمية من الأقراص المخدرة – مبلغ مالي –4 هواتف محمولة).

بمواجهة المتهمان، اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة الإتجار، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، والسيارة في عملية الترويج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.