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لجنة وزارية برئاسة الإمارات تناقش التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية

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لجنة وزارية برئاسة الإمارات تناقش التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية لجنة وزارية برئاسة الإمارات تناقش التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية

مصراوي Masrawy

12:47 م الأربعاء 03 مارس 2021

القاهرة - (د ب أ):

عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسُبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية اجتماعا اليوم الأربعاء.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة (155) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي ستنطلق في وقت لاحق اليوم.

وتضم اللجنة الوزارية الإمارات (رئيسا) ومصر والسعودية والبحرين، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وناقشت اللجنة تطورات الأزمة مع إيران وسُبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية.

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