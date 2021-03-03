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ضبط شخصين استوليا على 750 ألف جنيه من أموال دعم الخبز

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ضبط شخصين استوليا على 750 ألف جنيه من أموال دعم الخبز ضبط شخصين استوليا على 750 ألف جنيه من أموال دعم الخبز

مصراوي Masrawy

12:45 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة والتجارة، (مالك مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة)؛ لاستيلائه على مبلغ مالي قدره (630,991 جنيه) فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

كما ضبطت شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة (مالك مخبز بلدي)؛ لاستيلائه على مبلغ مالي قدره (128,899 جنيه) فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق؛ للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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