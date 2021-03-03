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رئيس "الأرصاد": ٧٥ محطة أوتوماتيكية تضاف إلى خدمات الرصد

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دشّن رادارَي "شرورة ووادي الدواسر".. نسبة التغطية ترتفع إلى 94%

رئيس

كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن غلام؛ أن ٧٥ محطة أتوماتيكية ستضاف إلى خدمات الرصد من خلال المشاريع المقبلة ضمن برامج التحول الوطني للمركز.

وقال غلام؛ اليوم، إن المشاريع المعلنة تأتي ضمن برامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 لرفع مستوى قدرات الأرصاد الجوية وتحسين دقة المعلومة الأرصادية.

وتابع: نعمل على توسيع نطاق خدمات الأرصاد للملاحة البحرية من خلال تركيب خمس محطات رصد بحرية عائمة ومحطات رصد الأمواج والتيارات البحرية ورفع قدرات المركز في توقعات نماذج أمواج البحر والتيارات البحرية.

وأضاف "غلام": في تدشين رادارَي وادي الدواسر وشرورة، نعمل من خلال مشاريع مبادرات التحول الوطني على تركيب 600 محطة لرصد العواصف الترابية ومراقبة الظواهر الجوية الأخرى بهدف تعزيز دقة المعلومات ودراستها مناخياً.

وبتدشين رادارَي "شرورة ووادي_الدواسر" ترتفع نسبة التغطية الجغرافية، إلى 94% للمناطق المأهولة.

رئيس

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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