هيئة الفضاء تستعرض الاستراتيجية الوطنية للفضاء مع "التعليم"

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خلال اجتماع تَضَمّن الاطلاع على أهم مستهدفات مذكرة التكامل

عقد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اجتماعًا في مكتبه اليوم، لاستكمال أعمال مذكرة التكامل التي أُبرمت بين الجهتين في الخامس عشر من نوفمبر الماضي.

واطلع المجتمعون على أهم مستهدفات مذكرة التكامل الداعمة لبرامج البحث والتطوير في التعليم الجامعي داخليًّا، والاستفادة من مراكز الأبحاث والجامعات الدولية من خلال برامج الابتعاث في مجال الفضاء.

ونوّه وزير التعليم بأهمية دور الاستراتيجية الوطنية للفضاء في دعم رؤية الهيئة لريادة الفضاء.

كما تمت مناقشة تطوير قدرات الكوادر الوطنية عبر برنامج تنمية القدرات البشرية، وأهمية المواءمة مع الجهات المستفيدة والجهات ذات العلاقة باستراتيجية الفضاء.

حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ، والدكتور محمد السديري نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، والوفد المرافق لهم.رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز