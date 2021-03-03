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الجامعة العربية تجدد التزامها بالحفاظ على الحقوق المائية لمصر والسودان

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الجامعة العربية تجدد التزامها بالحفاظ على الحقوق المائية لمصر والسودان الجامعة العربية تجدد التزامها بالحفاظ على الحقوق المائية لمصر والسودان

مصراوي Masrawy

12:31 م الأربعاء 03 مارس 2021

القاهرة - أ ش أ

جدد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، التزام الجامعة الثابت بالحفاظ على الحقوق المائية لكل من والسودان فيما يتصل بملف سد النهضة ومساندتها للجهد المبذول للتوصل إلى اتفاق عادل وقانوني وملزم حول هذه القضية يراعي مصالح كافة الأطراف.

وأكد أبو الغيط - خلال لقائه اليوم الأربعاء مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان - التزام الجامعة الكامل بسيادة ووحدة أراضي الدولة السودانية ومساندة الجامعة لكافة الإجراءات المشروعة التي يتخذها السودان لبسط سيادته وإنفاذ سلطته على كامل أراضيه، معربًا عن أمله في أن يتم تسوية الأزمة القائمة على الحدود السودانية الأثيوبية بالطرق السلمية وعبر الحوار وبشكل يحترم سيادة السودان على كامل أراضيه.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط جدد تهنئته للمهدي على تعيينها وزيرة للخارجية، وأثنى كذلك على تشكيل السودانية الجديدة برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك في أعقاب التوقيع على اتفاق جوبا للسلام في السودان.

وشدد أبو الغيط على التزام الجامعة بمواصلة مساندتها للدولة السودانية ومؤسساتها ووقوفها مع كل أهل السودان في سبيل استكمال استحقاقات عملية الانتقال السياسي المهمة التي تمر بها البلاد.

وأوضح المصدر أن أبو الغيط والمهدي بحثا الدعم العربي لعملية الانتقال في السودان، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الأهمية المشتركة.

بدورها، عبرت المهدي عن خالص تقدير الدولة السودانية للجهد الذي تقوم به الجامعة العربية دعماً للسودان والتزامها بمرافقة أهل السودان في عبور تحديات المرحلة الراهنة واستكمال عملية الانتقال السياسي في البلاد؛ كما أكدت حرص السودان على الاضطلاع بمسئولياته في إطار الجامعة العربية ودعم كل جهد يصب في تعزيز العمل العربي المشترك والحفاظ على الأمن القومي العربي والمصالح العليا للعالم العربي.

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