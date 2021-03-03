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وزير التعليم يكشف لـ"مصراوي" حقيقة تسريب امتحانات النقل بالثانوية العامة

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وزير التعليم يكشف لـ"مصراوي" حقيقة تسريب امتحانات النقل بالثانوية العامة وزير التعليم يكشف لـ"مصراوي" حقيقة تسريب امتحانات النقل بالثانوية العامة

مصراوي Masrawy

12:38 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ردًّا على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بحدوث تسريب للامتحانات الصفَّين الأول والثاني الثانوي، إنه لا يمكن أن يوجد تسريب للامتحانات إطلاقًا.

ويؤدي طلاب الصفَّين الأول والثاني الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيًّا داخل لجان مراقبة ومؤمنة في المدرسة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن الطلاب الذين يؤدون الامتحان في الساعة 9 صباحًا، ينشرون الامتحان للطلاب الذين يبدؤون الامتحان في الساعة 10 صباحًا، مؤكدًا أنه لا يوجد تسريب.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت تقسيم الامتحانات الإلكترونية على فترات حسب المحافظة؛ حيث تقسمت المحافظات إلى مجموعتَين، لتفادي الضغط على شبكات الاتصالات، بعد حدوث مشكلة في أول أيام الامتحانات مع عدد كبير من الطلاب وعدم تمكنهم من أداء الامتحان.

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