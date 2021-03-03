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ارتكبوا 19 حادث.. ضبط 5 تشكيلات عصابية في يوم واحد

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ارتكبوا 19 حادث.. ضبط 5 تشكيلات عصابية في يوم واحد ارتكبوا 19 حادث.. ضبط 5 تشكيلات عصابية في يوم واحد

مصراوي Masrawy

12:39 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لضبط الخارجين على القانون.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 5 تشكيلات عصابية، ضموا 10متهمين، ارتكبوا 19 حادث متنوع .

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، ضبطت الحملات 179 قضية مخدرات، بإجمالي 196 متهمًا.

وتمكنت الحملات من ضبط 26 متهمًا؛ لممارستهم أعمال البلطجة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

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