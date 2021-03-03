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آخر الضحايا 5 ملايين جنيه.. ضبط صاحب شركة استولى على أموال المواطنين

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آخر الضحايا 5 ملايين جنيه.. ضبط صاحب شركة استولى على أموال المواطنين آخر الضحايا 5 ملايين جنيه.. ضبط صاحب شركة استولى على أموال المواطنين

مصراوي Masrawy

12:35 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة استولى على أموال المواطنين بزعم تخصيص قطع أراضي.

كانت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت بقيام إحدى شركات الاستثمار الزراعي واستصلاح الأراضي غير المرخصة بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بعد أن قامت بالإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة عن توافر قطع أراضي مستصلحة زراعياً بالعديد من المحافظات، وعرض بيع تلك الأراضي للمواطنين بزعم ملكيتها لها على خلاف الحقيقة بموجب عقود بيع وهمية.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط الإجرامي ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الفيوم) إذ قام بإنشاء شركة "بدون ترخيص" للمقاولات العامة واستصلاح الأراضي كائنة بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة ، وأعلن من خلال وسائل الأعلام المختلفة عن ملكية الشركة لمشاريع سكنية وزراعية مقامة بالفعل بنطاق محافظات ( الجيزة – الفيوم – أسيوط )، وزعم ملكية الشركة لقطع أراضي بالعديد من المحافظات مزمع أقامه مشاريع استثمارية عليها وعرضها للبيع بأسعار زهيدة، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه بمقر الشركة.

كما عثر بمقر الشركة على (كمية من مطبوعات دعائية لتسويق عقارات وشقق سكنية وأراضي بمشاريع وهمية)، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه ، كما أمكن الاستدلال على أحد ضحاياه وبسؤاله قرر قيام المتهم بالاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ ( 5 مليون جنيه مصري) بزعم تخصيص قطع أرض له بمساحه 150فدان مستصلحة زراعيا ًبمحافظة الفيوم رغم كونها مملوكة للدولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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