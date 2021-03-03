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الداخلية: ضبط 178 طربة حشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية في الفيوم

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الداخلية: ضبط 178 طربة حشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية في الفيوم الداخلية: ضبط 178 طربة حشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية في الفيوم

مصراوي Masrawy

12:27 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على اثنين من العناصر الإجرامية، بحوزتهما 178 طربة لمخدر الحشيش، بمحافظة الفيوم .

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة الطرق والمنافذ لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم، تمكنت من ضبط(شخصين، مقيمين بدائرة المركز ، لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة نقل وبحوزتهما 178 طربة لمخدر الحشيش جرام – مبلغ مالي – 4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما مستخدمين السيارة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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