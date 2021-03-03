أخبار عاجلة

ضبط 7 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل عقار في القاهرة -
ضبط شخص استولى على أموال مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج -
الداخلية تواصل التيسير على الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية -
صور.. دعم "إسعاف المنيا" بـ12 سيارة.. والمحافظ يكرم العاملين المتميزين -
صور.. حديقة جديدة لخلق متنفس حضاري في "بولاق" بالوادي الجديد -
أثناء تنفيذ حكم قضائي.. تجديد حبس طبيبة تسببت في وفاة مُسن بالشرقية -
حاكم نيويورك يستبعد استقالته بعد تعرضه لاتهامات جديدة وتخلي حزبه عنه -
مصدر حكومي يكشف سبب تأجيل تطبيق اشتراطات البناء الجديدة -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. "القاهرة" تطرح 267 محلا و189 شقة للبيع بهذه المناطق -
للحماية من النصب.. الإسكان تعلن نصائح وإرشادات لشراء الشقق وتأجيرها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

حصيلة "تجارة المخدرات".. ضبط 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل 10 ملايين جنيه

Print
حصيلة "تجارة المخدرات".. ضبط 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة "تجارة المخدرات".. ضبط 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل 10 ملايين جنيه

مصراوي Masrawy

12:24 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة، حيال عناصر تشكيل عصابي قاموا بغسـل قرابة 10مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي بالشرقية (6 أشخاص- لأربعة منهم معلومات جنائية)؛ لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجال "الأراضي الزراعية" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

قُدرت تلك الممتلكات بحوالي 10 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الأوروبية في مصر

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الأوروبية في مصر

انتصار السيسي: تحية لكل سيدة مصرية أكدت بتضحياتها أن الوطن يستمد منها قوته

انتصار السيسي: تحية لكل سيدة مصرية أكدت بتضحياتها أن الوطن يستمد منها قوته

شبكة عيون الإخبارية