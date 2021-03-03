حصيلة "تجارة المخدرات".. ضبط 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل 10 ملايين جنيه

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة، حيال عناصر تشكيل عصابي قاموا بغسـل قرابة 10مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي بالشرقية (6 أشخاص- لأربعة منهم معلومات جنائية)؛ لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجال "الأراضي الزراعية" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

قُدرت تلك الممتلكات بحوالي 10 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.