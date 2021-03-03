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بعد 4 وقائع.. أمن الإسكندرية يضبط لص مساكن المواطنين

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بعد 4 وقائع.. أمن الإسكندرية يضبط لص مساكن المواطنين بعد 4 وقائع.. أمن الإسكندرية يضبط لص مساكن المواطنين

مصراوي Masrawy

12:23 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية؛ لضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة بالإسكندرية.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية، أفادت قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وارتكابه 4 سرقة، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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