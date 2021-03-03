أخبار عاجلة

ضبط 7 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل عقار في القاهرة -
ضبط شخص استولى على أموال مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج -
الداخلية تواصل التيسير على الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية -
صور.. دعم "إسعاف المنيا" بـ12 سيارة.. والمحافظ يكرم العاملين المتميزين -
صور.. حديقة جديدة لخلق متنفس حضاري في "بولاق" بالوادي الجديد -
أثناء تنفيذ حكم قضائي.. تجديد حبس طبيبة تسببت في وفاة مُسن بالشرقية -
حاكم نيويورك يستبعد استقالته بعد تعرضه لاتهامات جديدة وتخلي حزبه عنه -
مصدر حكومي يكشف سبب تأجيل تطبيق اشتراطات البناء الجديدة -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. "القاهرة" تطرح 267 محلا و189 شقة للبيع بهذه المناطق -
للحماية من النصب.. الإسكان تعلن نصائح وإرشادات لشراء الشقق وتأجيرها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

لبنان: زورقان حربيان إسرائيليان يخرقان المياه الإقليمية

Print
لبنان: زورقان حربيان إسرائيليان يخرقان المياه الإقليمية لبنان: زورقان حربيان إسرائيليان يخرقان المياه الإقليمية

جي بي سي نيوز :- أعلن الجيش اللبناني عن خرق زورقين حربيين إسرائيليين المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة جنوب البلاد، لمسافة تصل إلى 425 مترا.

وقال الجيش في بيان له: "بتاريخ 28 / 2 /2021 اعتبارا من الساعة 6:33 ولغاية الساعة 9:05 (بحسب التوقيت المحلي للبلاد)، تم تسجيل خرقين بحريين نفذهما زورقان تابعان للعدو الإسرائيلي في المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 425 مترا".

وأضاف أنه "تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
سيارة تدهس متظاهرين في لبنان.. وفيديو يوثق الواقعة

سيارة تدهس متظاهرين في لبنان.. وفيديو يوثق الواقعة

دياب: لبنان بلغ حافة الانفجار بعد الانهيار والخوف من عدم إمكانية حمايته من الأخطار

دياب: لبنان بلغ حافة الانفجار بعد الانهيار والخوف من عدم إمكانية حمايته من الأخطار

سوريا.. قوات أميركية تطرد ميليشيات إيران من معبر بدير الزور

سوريا.. قوات أميركية تطرد ميليشيات إيران من معبر بدير الزور

دوامة مميتة من المآسي بسوريا.. طالت حتى شراء الطعام

دوامة مميتة من المآسي بسوريا.. طالت حتى شراء الطعام

شبكة عيون الإخبارية