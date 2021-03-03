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"هدف": إيداع 356 مليون ريال للقطاع الخاص لدعم أجور 151 ألف سعودي خلال فبراير

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"هدف": إيداع 356 مليون ريال للقطاع الخاص لدعم أجور 151 ألف سعودي خلال فبراير "هدف": إيداع 356 مليون ريال للقطاع الخاص لدعم أجور 151 ألف سعودي خلال فبراير
البرنامج يدعم بنسبة تبدأ من 30 - 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين

قال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، إنه أودع 356 مليون ريال في الحسابات البنكية لمنشآت القطاع الخاص المستفيدة من برنامج "دعم التوظيف"، تمثل دعم البرنامج خلال شهر فبراير لأجور 151 ألف موظف وموظفة سعودية، يعملون في القطاع الخاص.

ويدعم برنامج "دعم التوظيف" أجور السعوديين والسعوديات العاملين في جميع الوظائف والمهن بمنشآت القطاع الخاص كافة، بنسبة تبدأ من 30 حتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين.

ويشمل دعم البرنامج، أجور الموظفين التي تتراوح بين 3200 ريال و15 ألف ريال، كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن كافة عدا الرياض وجدة والدمام والخُبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وكذلك للأنشطة المتأثرة، ولعدة مهن مستهدفة أخرى، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

ويهدف البرنامج إلى دعم توظيف السعوديين والسعوديات ورفع نسبة مشاركتهم واستقرارهم في سوق العمل، وتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، ويمكن للمنشآت التسجيل إلكترونياً والاستفادة من دعم البرنامج، من خلال زيارة صفحة أصحاب الأعمال في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: https://taqat.sa.صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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