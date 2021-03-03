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التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه

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التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه

مصراوي Masrawy

12:08 م الأربعاء 03 مارس 2021

الرياض - أ ش أ

أعلن المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، اليوم الأربعاء، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة؛ لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.

وأكد المالكي- وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء - أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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