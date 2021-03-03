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مصراوي Masrawy

الرياض - أ ش أ

أعلن المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، اليوم الأربعاء، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة؛ لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.

وأكد المالكي- وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية- أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.