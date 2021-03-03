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ضبط 7 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل عقار في القاهرة
-
الاثنين 08 مارس 2021 02:24 مساءً
ضبط شخص استولى على أموال مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
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الاثنين 08 مارس 2021 02:24 مساءً
الداخلية تواصل التيسير على الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية
-
الاثنين 08 مارس 2021 02:24 مساءً
صور.. دعم "إسعاف المنيا" بـ12 سيارة.. والمحافظ يكرم العاملين المتميزين
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الاثنين 08 مارس 2021 02:24 مساءً
صور.. حديقة جديدة لخلق متنفس حضاري في "بولاق" بالوادي الجديد
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الاثنين 08 مارس 2021 02:24 مساءً
أثناء تنفيذ حكم قضائي.. تجديد حبس طبيبة تسببت في وفاة مُسن بالشرقية
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الاثنين 08 مارس 2021 02:24 مساءً
حاكم نيويورك يستبعد استقالته بعد تعرضه لاتهامات جديدة وتخلي حزبه عنه
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الاثنين 08 مارس 2021 02:07 مساءً
مصدر حكومي يكشف سبب تأجيل تطبيق اشتراطات البناء الجديدة
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الاثنين 08 مارس 2021 02:07 مساءً
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الاثنين 08 مارس 2021 02:07 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
مطبخ هالة| أسهل وأسرع طريقة لعمل الحمام المحشي
مصر
Al Nahar TV
الأربعاء 03 مارس 2021 12:29 مساءً
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