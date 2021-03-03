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نهاية الشتاء ✋ هيئة الأرصاد تكشف ميعاد ارتفاع درجة الحرارة وانتهاء الأمطار والشبورة فى محافظات مصر

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