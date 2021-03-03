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أمانة الجوف وبلدياتها تعقّم 298 صرّافاً آلياً

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أمانة الجوف وبلدياتها تعقّم 298 صرّافاً آلياً أمانة الجوف وبلدياتها تعقّم 298 صرّافاً آلياً
ضمن الجهود الرامية لمنع انتشار "كورونا"

أمانة الجوف وبلدياتها تعقّم 298 صرّافاً آلياً

كثّفت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها، أعمال التعقيم الدوري للصرّافات الآلية والمواقع العامة، في مختلف المواقع، ضمن جهود الحدّ من انتشار فيروس "كورونا".

وأوضحت الأمانة أنها تواصل أعمال التعقيم والتطهير للمرافق العامة يوميا، مشيرة إلى أن الفرق الميدانية قامت بتعقيم 298 صرّافاً آلياً في نطاق الأمانة والبلديات التابعة.

وكثّفت الأمانة أعمال التعقيم ضمن جهودها المستمرة لمكافحة فيروس "كورونا"، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين، وتنفيذاً لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.أمانة منطقة الجوف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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