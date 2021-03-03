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"مدير تعليم سراة عبيدة" يعتمد الخطة التشغيلية للعام المالي 2021م

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"مدير تعليم سراة عبيدة" يعتمد الخطة التشغيلية للعام المالي 2021م "مدير تعليم سراة عبيدة" يعتمد الخطة التشغيلية للعام المالي 2021م
تستهدف الطلاب والمعلمين والقيادات المدرسية والإشرافية والإدارية وأولياء الأمور

اعتمد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، أمس، وبحضور مساعديه؛ الخطة التشغيلية للإدارة للعام المالي 2021م، والتي بُنِيت وفقًا لمستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة رؤية 2030م؛ لتحقيق الأهداف وقياس مؤشرات الأداء والمبادرات الواردة من وزارة التعليم.

وتستهدف الخطة التشغيلية الطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات، والقيادات المدرسية، والإشرافية، والإدارية، وأولياء الأمور، والمجتمع المحلي، والمباني، وضمان تعليم جيد وشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، وتحسين البيئة التعليمية المحفرة للإبداع والابتكار، بالإضافة إلى تطوير أساليب التعليم والتقويم، وتعزيز قدرة نظام التعليم على تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، ورفع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المحلي في التعليم.

وأكد "العلكمي" أهمية بذل الجهود وكل الإمكانيات لتحقيق أفضل الخدمات التعليمية وضمان تطبيق الخطة التشغيلية للإدارة للعام المالي 2021م؛ سائلًا الله التوفيق للجميع.مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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