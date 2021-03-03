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أبطال مخلصون وقيادة تثمّن.. ملحمة لحماية الوطن عنوانها "منظومة الدفاع الجوي"

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أبطال مخلصون وقيادة تثمّن.. ملحمة لحماية الوطن عنوانها "منظومة الدفاع الجوي" أبطال مخلصون وقيادة تثمّن.. ملحمة لحماية الوطن عنوانها "منظومة الدفاع الجوي"
مجلس الوزراء أشاد بجهودهم في إحباط محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية

أبطال مخلصون وقيادة تثمّن.. ملحمة لحماية الوطن عنوانها

جاءت إشادة مجلس الوزراء لأبطال منظومة الدفاع الجوي في التصدّي وإحباط التهديدات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، حافزاً ودافعاً نحو بذل مزيدٍ من البطولات.

وتبذل قوات الدفاع الجوي على الحد الجنوبي جهوداً كبيرة على أرض الواقع للتصدّي لأيّ هجومٍ بالصواريخ من قِبل ميليشيات الحوثي، وهي على أهبة الاستعداد وأتم الجاهزية في الحفاظ على حدود المملكة وأمنها واستقرارها بكل ثبات وشجاعة وإخلاص وتفانٍ.

وثمّن مجلس الوزراء كفاءة منظومة الدفاع الجوي في التصدّي وإحباط التهديدات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وانتهاكاتها للقوانين الدولية والقواعد العرفية بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات دون طيّار (مفخّخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطريقة متعمّدة وممنهجة، مجدداً إدانة المملكة واستنكارها استمرار تلك الأعمال العدائية والإرهابية.

وتعد كافة المناطق الحيوية والآهلة بالسكان في مدن المملكة مؤمّنة، ولله الحمد، بمنظومة صواريخ "باتريوت" ومزوّدة برادارات لمراقبة الأجواء واكتشاف الصواريخ التي قد تُطلق على المنطقة وتدميرها بشكل دقيق، فيما أثبتت الدفاعات الجوية كفاءتها وقدرتها العالية في التصدّي وتدمير الصواريخ الباليستية التي يطلقها العدو على أجواء المملكة.

وأعرب منسوبو قوات الدفاع الجوي، عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مثمّنين حرصه واهتمامه -أيده الله- بأبنائه العسكريين في جميع القطاعات العسكرية، مؤكدين إصرارهم وثباتهم للوقوف صفاً واحداً في وجه مَن يحاول المساس بأمن المملكة واستقرارها.مجلس الوزراء أبطال منظومة الدفاع الجوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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