انطلاق الدورة التدريبية لأعضاء البعثات والمهمات العلمية بمعهد إعداد القادة بحلوان

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

انطلقت الدورة التدريبية لأعضاء البعثات والمهمات العلمية بمعهد إعداد القادة بحلوان وذلك بتوجيهات من الدكتور خالد عبدالغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبإشراف من الدكتور محمد أيمن عاشور نائب الوزير.

وبحسب بيان، قال الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع البعثات، إن الدورة التدريبية الثانية لأعضاء البعثات والمهمات العلمية (معاوني أعضاء هيئة التدريس) تتم بالتنسيق و بالتعاون مع معهد إعداد القادة بمقر المعهد خلال الفترة من ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١حتى ٤ /٣/ ٢٠٢١، وذلك بمشاركة من مختلف الجامعات والمراكز والمؤسسات البحثية على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه أوضح الدكتور كريم همام مدير المعهد، أن الدورة تستهدف تزويد المبعوثين بالمهارات والمعارف الأساسية اللازمة لتمثيل مصر بالخارج تمثيلا مشرفا، كما تهدف إلى تعريف المشاركين بحقوقهم وواجباتهم كأعضاء بعثات علمية خارجية.

وتنوعت فعاليات الدورة التدريبية ما بين الندوات العلمية و الثقافية و محاضرات حول المهارات الشخصية والأمن القومي والمراسم والبروتوكول والاتيكيت بالإضافة إلى الانشطة الرياضية و الثقافية و الترفيهية.