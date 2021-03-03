التنمية المحلية: 57 ألف شخص حصلوا على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة في 18 محافظة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، كتابا دوريا للمحافظين للتوجيه بسرعة استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بالوزارة والمحافظات للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة طبقاً لاشترطات المرحلة الأولى بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على أن إجمالي عدد الحالات المتقدمة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بلغ 58 ألفا و126 شخصا حصل منهم على بطاقة الخدمات حتى الآن حوالي 57 ألفا و352 شخصا في 18 محافظة هي: الجيزة والقليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية وكفرالشيخ والشرقية وبورسعيد وأسيوط والفيوم والمنيا وسوهاج وأسوان والأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء والوادي الجديد والبحيرة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة حريصة على رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات وإعطائهم جميع الحقوق التي تكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكنهم من الاندماج في المجتمع والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم وطاقتهم الإبداعية كأعضاء فاعلين في المجتمع في ظل اهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة بهم لدعمهم وضمان حقوقهم الإنسانية والصحية والاجتماعية بما يعمل على تحسين حياتهم وتطورها بصورة تكسبهم الثقة بالنفس وبالمجتمع.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ ما يخصها في القانون الجديد لذوي الاحتياجات الخاصة من مواد وأهمها مراعاة إدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في خطتها الاستثمارية وبرامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه بالقرى الأكثر احتياجا وبرامج الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة التي تقوم بها والالتزام بإعفاء تراخيص إقامة أي مبنى أياً كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص.

ووجه الوزير، المحافظين بتفعيل تنفيذ القانون الجديد وذلك بعد إعلان صدور لائحته التنفيذية، من خلال التركيز على الالتزام بإستكمال تعيين نسبة الـ 5% للمعاقين وبناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل في جميع المجالات مع تحديد عنصر بالأماكن الخدمية لهذا الغرض، والالتزام بما جاء في القانون من خفض ساعات العمل بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة ومنح 45 يوما إجازة سنوية لجميع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات، وتهيئة الظروف المناسبة للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية وتوفير البيئة الآمنة لهم.

وأضاف الوزير، أن الدولة ماضية في تنفيذ مكتسبات قانون ذوي الإعاقة بخطى قوية مشيراً الى أن هذا العام شهد إنجاز الكثير من الخطوات التي ستسهم في تطبيقه ويتمثل أولها في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ووضع آليات بديلة لحصول المعاقين على حقوقهم وتذليل أي عقبات تمنع قانون ذوي الإعاقة من التنفيذ.