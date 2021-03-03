سفير بريطانيا في العراق يدين قصف قاعدة "عين الأسد" الجوية

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مصراوي Masrawy

بغداد - أ ش أ

أدان السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، بشدة الهجمات الصاروخية على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار والتي تضم قوات للتحالف الدولي.

وقال هيكي - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) اليوم الأربعاء- إن: "قوات التحالف موجودة في العراق لمحاربة داعش بدعوة من الحكومة العراقية ، مضيفا أن هذه الهجمات الإرهابية تقوض القتال ضد داعش وتزعزع استقرار العراق".

وكانت مصادر أمنية عراقية أفادت في وقت سابق اليوم، بأن قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار تم استهدافها بـ10 صواريخ من نوع "جراد" ولم يتم تسجيل أضرار مادية أو بشرية.