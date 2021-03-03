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ملياردير ياباني يتحمل تكلفة رحلة 8 أفراد حول القمر

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ملياردير ياباني يتحمل تكلفة رحلة 8 أفراد حول القمر ملياردير ياباني يتحمل تكلفة رحلة 8 أفراد حول القمر

مصراوي Masrawy

11:33 ص الأربعاء 03 مارس 2021

طوكيو - أ ش أ

كشف الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، عن أنه سيقوم باختيار 8 أشخاص لمشاركته في رحلة حول القمر، على أن يتحمل تكاليف الرحلة لهم جميعًا بشكل كامل.

رحلة الملياردير يطلق عليها "دير مون dearMoon" على صاروخ "ستارشيب" الخاص بشركة "سبيس إكس" SpaceX في عام 2023.

ومن المتوقع أن تستغرق رحلة الملياردير الياباني 3 أيام للتحليق إلى القمر، وتدور خلفه في المدار، ثم تستغرق 3 أيام أخرى في طريق العودة، ويستمر التسجيل في الرحلة حتى 14 مارس الحالي .

وقال مايزاوا، في مقطع : "أريد أن ينضم أشخاص من جميع الخلفيات..سيكون العدد الإجمالي من 10 إلى 12 شخصًا، لكني سأدعو 8 أشخاص للحضور في هذه الرحلة".

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