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.. الكشف عن أول تلفاز قابل للطي يختفي تحت الأرض وشاشته 165 بوصة

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فيديو.. الكشف عن أول تلفاز قابل للطي يختفي تحت الأرض وشاشته 165 بوصة .. الكشف عن أول تلفاز قابل للطي يختفي تحت الأرض وشاشته 165 بوصة
M1 سيُعرض للبيع في الأسواق في الربع الثالث من العام بسعر 400 ألف دولار

فيديو.. الكشف عن أول تلفاز قابل للطي يختفي تحت الأرض وشاشته 165 بوصة

كشفت شركة للإلكترونيات الاستهلاكية، النقاب عن تلفزيون بشاشة 165 بوصة يمكن طيه وإخفاؤه تحت الأرض.

بلمسة زر واحدة، يرتفع عمود بصمت من تحت الأرض وينفتح ليكشف عن شاشة من نوع "ميكرو ليد MicroLED " بدقة 4k، مثبتة بقاعدة من الألومنيوم.

ووفق "البيان" الإماراتية يتكون التلفاز من خمس شاشات ميكرو ليد منفصلة وقابلة للطي، والتي عند تثبيتها في مكانها تبدو كأنها شاشة عرض موحدة.

ويقول المصنّعون: إن شاشات ميكرو ليد أكثر إشراقًا ووضوحًا من شاشات OLEDs وتقدم نفس مزايا التباين العالي واللون الأسود العميق، دون احتراق.

وأُطلق على التلفاز اسم "M1"، وهو من إنتاج شركة "C SEED Entertainment"، التي لها فروع في فيينا والنمسا وكاليفورنيا.

وسيُعرض التلفاز M1 للبيع في الأسواق بسعر 400 ألف دولار؛ لكن سعره الضخم لا يشمل خدمة التثبيت، ويتطلب الجهاز مساحة كافية لإخفائه تحت الأرض؛ وفق "ديلي ميل".

وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني: "بلمسة زر، تُفتح الأرضية وفي غضون ثوان، يخرج عمود أملس من الألومنيوم آليًّا من تحت الأرض.. مقاس الشاشة 165 بوصة وتستقر بسلاسة لتمنح المستخدمين تجربة ترفيهية رائعة".

ومن المقرر أن يتم عرض التلفاز للبيع في الأسواق اعتبارًا من الربع الثالث من هذا العام.شركة للإلكترونيات الاستهلاكية تلفاز قابل للطي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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