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شاهد.. متطوعات "أمانة مكة" يشاركن في زراعة النباتات بالحدائق

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تم تنفيذها بحديقة العدل وتستهدف زراعة 2000 نبتة لتحسين المظهر

شاهد.. متطوعات

نفَّذت إدارة التطوع البلدي بأمانة العاصمة المقدسة، مبادرة تطوعية لزراعة النباتات في الحدائق العامة بمكة المكرّمة، بمشاركة 20 متطوعة من منسوبات الأمانة، بالتعاون مع إدارتَي تشييد الحدائق وصيانة الحدائق، حيث تمّ تنفيذها بحديقة العدل وتستهدف زراعة 2000 نبتة.

وتهدف المبادرة إلى دعم وتشجيع العمل التطوعي، والتوعية بأهمية شراكة منسوبي ومنسوبات الأمانة وانخراطهم في الأعمال التطوعية، وتحسين المنظر الجمالي للعاصمة المقدّسة تحت إشراف الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالأمانة.

شاهد.. متطوعات

شاهد.. متطوعات

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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