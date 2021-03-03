أخبار عاجلة

حاكم نيويورك يستبعد استقالته بعد تعرضه لاتهامات جديدة وتخلي حزبه عنه -
مصدر حكومي يكشف سبب تأجيل تطبيق اشتراطات البناء الجديدة -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. "القاهرة" تطرح 267 محلا و189 شقة للبيع بهذه المناطق -
للحماية من النصب.. الإسكان تعلن نصائح وإرشادات لشراء الشقق وتأجيرها -
الإفتاء: الإسلام حفظ للمرأة مكانتها وأعلى من شأنها ـ فيديو -
صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء -
إيفاد مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي لذوي الاحتياجات الخاصة -
بزعم استثمارها .. ضبط عامل استولى على أموال مواطنين بسوهاج -
جمهورية القمر: الاعتداءات الحوثية إهانة صارخة للقوانين الدولية -
مدير تعليم صبيا: أزمة كورونا كانت منحة لتغيير حقيقي نحو تعليم إلكتروني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

دورة تدريبية.. جامعة شقراء تعرّف أعضاء هيئتها التدريسية على "معايير الاعتماد البرامجي"

Print
دورة تدريبية.. جامعة شقراء تعرّف أعضاء هيئتها التدريسية على "معايير الاعتماد البرامجي" دورة تدريبية.. جامعة شقراء تعرّف أعضاء هيئتها التدريسية على "معايير الاعتماد البرامجي"
تساهم في نقل الخبرات والممارسات المميزة وتحديد نقاط الضعف وطرق التحسين والتطوير

دورة تدريبية.. جامعة شقراء تعرّف أعضاء هيئتها التدريسية على

نفّذت جامعة شقراء؛ ممثلة في عمادة التطوير والجودة، دورة تدريبية بعنوان "معايير الاعتماد البرامجي وكيفية قياسها بمقاييس التقويم الذاتي"، قدّمها عميد العمادة الدكتور عدنان الورثان، بحضور وكلاء ووكيلات التطوير والجودة ومنسقي ومنسقات الجودة، وكذلك أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالأقسام العلمية.

وتُعد هذه الدورة هي الرابعة من نوعها؛ حيث وصل عدد المستفيدين الحاضرين لهذه الدورات إلى ما يقارب 280 من منسوبي ومنسوبات كليات الجامعة والعمادات المساندة، وقد أوضحت هذه الدورة أهمية الاستعداد للاعتماد البرامجي من الأقسام العلمية بالكليات والتي تستعد لتهيئة برامجها الأكاديمية.

وتعتبر هذه الدورة مقدمة للزيارات التبادلية التي ستنطلق اليوم الأربعاء 19/ 7/ 1442هـ، والتي ستساهم في نقل والاستفادة من الخبرات والممارسات المميزة؛ ليتم من خلالها تحديد نقاط الضعف واكتشاف نقاط القوة وطرق التحسين والتطوير؛ لتتمكن من تحقيق متطلبات الاعتماد البرامجي ومعاييره ومؤشرات قياسها.

واختتم عميد عمادة التطوير والجودة، تأكيده بأن برامج الجامعة لديها القدرة والمهارة على أن تحقق معايير الاعتماد البرامجي والوصول إلى تحقيق أهدافها المحددة.جامعة شقراء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جمهورية القمر: الاعتداءات الحوثية إهانة صارخة للقوانين الدولية

جمهورية القمر: الاعتداءات الحوثية إهانة صارخة للقوانين الدولية

مدير تعليم صبيا: أزمة كورونا كانت منحة لتغيير حقيقي نحو تعليم إلكتروني

مدير تعليم صبيا: أزمة كورونا كانت منحة لتغيير حقيقي نحو تعليم إلكتروني

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره القطري

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره القطري

أمير قطر يستقبل وزير الخارجية ويستعرضان العلاقات الثنائية

أمير قطر يستقبل وزير الخارجية ويستعرضان العلاقات الثنائية

شبكة عيون الإخبارية