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جامعة الملك فيصل تحتفي بحثيًّا باليوم الخليجي للموهبة والإبداع 2021

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جامعة الملك فيصل تحتفي بحثيًّا باليوم الخليجي للموهبة والإبداع 2021

أعلن المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع في جامعة الملك فيصل؛ بالتعاون مع المجلة العلمية للجامعة، عن إصدار عدد خاص بعنوان "الموهبة والإبداع والتميز" بمناسبة اليوم الخليجي للموهبة والإبداع 2021م.

وبيّن رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن هذا المنجز البحثي يأتي استجابة لتطلعات رؤية المملكة 2030 الداعية إلى دعم أركان منظومة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع السعودي؛ مشيرًا إلى أن الوصول بمؤسسات الوطن الجامعية لتصبح أدوات تمكين لبناء الإنسان وازدهار المجتمع؛ يستلزم جهودًا إبداعية خلاقة توفر من خلالها بيئات تعليمية محفزة تصقل الموهبة وترعى الإبداع وتنتج الابتكار.

وأكد أن جامعة الملك فيصل تسعى لتعزيز دورها الريادي في خدمة المجتمع بكل أطيافه، ونشر ثقافة الموهبة والإبداع في المملكة العربية ، واكتشاف وتطوير المواهب والكفاءات الوطنية؛ ولذا جاء هذا العدد الخاص ليسهم في تأصيل البحث العلمي المتخصص في مجال الموهبة والإبداع، ويمثل منطلقًا بحثيًّا تستند إليه خطط التنمية في سعيها إلى تعظيم استثمار عنصر رأس المال البشري، والتركيز على أن تكون رعاية وتنمية واستثمار الموهوبين والمبتكرين جزءًا من هوية واستراتيجية الجامعة، ومسؤولياتها الأساسية، ومبادراتها الريادية.

وأوضح مدير المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع المكلف ورئيس هيئة تحرير المجلة العلمية للجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عيسى الليلي قائلًا: إن هذا الإنجاز البحثي يعكس حرص الجامعة -ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي- على تفعيل منظومة الموهبة والإبداع في قطاعاتها المتعددة، ترسيخًا لمكانة الجامعة كبيت خبرة وطني وإقليمي في مجال الموهبة والإبداع.

جامعة الملك فيصل المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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