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كوريا الجنوبية تدين بشدة هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة

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كوريا الجنوبية تدين بشدة هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة كوريا الجنوبية تدين بشدة هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة
أكدت مواصلة دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار

كوريا الجنوبية تدين بشدة هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة

أدانت كوريا الجنوبية، بشدة، سلسلة هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية .

وقالت الكورية الجنوبية في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية اليوم "إن كوريا الجنوبية تدين بشدة سلسلة الهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية بما فيها الهجوم على مدينة الرياض".

وأكد البيان أن الحكومة ستقدم باطراد الدعم للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، وتواصل دعم جهود الأمم المتحدة والدول المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.كوريا الجنوبية ميليشيا الحوثي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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