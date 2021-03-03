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مصراوي Masrawy

القاهرة - (د ب أ):

أعرب وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين سامح شكري وأيمن الصفدي ورياض المالكي، اليوم الأربعاء، عن تطلعهم لانخراط الأطراف الدولية المعنية بفاعلية في ملف عملية السلام.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عقده وزراء الدول الثلاث اليوم بالقاهرة في إطار التنسيق المستمر والقائم بين مصر والأردن وفلسطين، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ.

وقال المتحدث، في بيان صحفي اليوم، إن الوزراء الثلاثة أثنوا في بداية اللقاء على ما تشهده مجالات التعاون من تطورات ملموسة، وما تعكسه دورية انعقاد اجتماعات التشاور الثلاثي من رغبة صادقة في الدفع قدمًا بالعلاقات بين مصر والأردن وفلسطين في مختلف المجالات فضلاً عما توفره من منصة هامة لتنسيق المواقف الإقليمية والدولية وخاصة إزاء القضية الفلسطينية.

وأكد الوزراء على أهمية البناء على ما شهدته الفترة الماضية من زخم استهدف تحريك ملف عملية السلام على عدة مسارات، وأشادوا بمخرجات الاجتماع الأخير لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، وما تمخض عنه من قرارات هامة.

وأوضح المتحدث أن اللقاء شهد اتفاقًا على أهمية الاستمرار في العمل خلال الفترة المُقبلة من أجل خلق البيئة المواتية لمفاوضات جادة وبناءة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف إنهاء الجمود الحالي، والسعي نحو التوصل إلى السلام الشامل والعادل والدائم الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما شدّد الوزراء على ضرورة وقف كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التأكيد على أن عمليات الاستيطان تقوّض من فرص التوصل لحل الدولتين فضلاً عما تُمثله من انتهاك لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأعرب الوزير شكري عن دعم مصر لكافة الخطوات المبذولة من قِبل القيادة الفلسطينية لإنجاح الحوار الفلسطيني، والتطلُع لأن تُسهم الانتخابات المُقبلة في إنهاء ملف الانقسام الفلسطيني.

ووفق المتحدث، اتفق الوزراء في ختام اللقاء على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق المصالح المُشتركة والعمل على إعادة إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط.