أخبار عاجلة

حاكم نيويورك يستبعد استقالته بعد تعرضه لاتهامات جديدة وتخلي حزبه عنه -
مصدر حكومي يكشف سبب تأجيل تطبيق اشتراطات البناء الجديدة -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. "القاهرة" تطرح 267 محلا و189 شقة للبيع بهذه المناطق -
للحماية من النصب.. الإسكان تعلن نصائح وإرشادات لشراء الشقق وتأجيرها -
الإفتاء: الإسلام حفظ للمرأة مكانتها وأعلى من شأنها ـ فيديو -
صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء -
إيفاد مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي لذوي الاحتياجات الخاصة -
بزعم استثمارها .. ضبط عامل استولى على أموال مواطنين بسوهاج -
جمهورية القمر: الاعتداءات الحوثية إهانة صارخة للقوانين الدولية -
مدير تعليم صبيا: أزمة كورونا كانت منحة لتغيير حقيقي نحو تعليم إلكتروني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مشرعون باكستانيون يصوتون في انتخابات مجلس الشيوخ الحاسمة

Print
مشرعون باكستانيون يصوتون في انتخابات مجلس الشيوخ الحاسمة مشرعون باكستانيون يصوتون في انتخابات مجلس الشيوخ الحاسمة

مصراوي Masrawy

10:49 ص الأربعاء 03 مارس 2021

إسلام آباد - (د ب أ):

صوت مشرعون باكستانيون اليوم الأربعاء لانتخاب 37 عضوا بمجلس الشيوخ في انتخابات حاسمة، من المقرر أن تكون اختبارا لقبضة رئس وزراء باكستان، عمران خان على السلطة بالإضافة إلى وحدة المعارضة قبل مسيرات وشيكة مناهضة للحكومة.

وكان مجلس الشيوخ مؤلفا من 104 أعضاء، حتى وقت قريب، ونصفهم يتقاعد كل ثلاث سنوات.

وكان بالفعل قد تم انتخاب جميع أعضاء مجلس الشيوخ الـ11 بإقليم البنجاب وسط البلاد، بدون معارضة. وهناك 78 مرشحا يتنافسون على المقاعد الـ37 الباقية في المجالس الإقليمية الثلاثة في البلاد والجمعية الوطنية.

ومن المقرر أن تصبح حركة "الإنصاف" الباكستانية الحاكمة أكبر حزب في مجلس الشيوخ، الذي كانت تحكمه سابقا جماعات معارضة، بقيادة رابطة-نواز الإسلامية الباكستانية، تحت قيادة رئيس الوزراء السابق، نواز شريف.

وتجرى الانتخابات الحاسمة وسط مزاعم بأن والمعارضة استخدمت أموالا قذرة لشراء الأصوات، أو في بعض الحالات ترويع النواب.

وأعلن تحالف من المعارضة مكون من عدة أحزاب أنه ستبدأ جولة جديدة من المسيرات المناهضة للحكومة اعتبارا من 26 مارس الجاري. ولديه تفاءل بأنه يمكن أن يحصل على أصوات أكثر من الحكومة ويزيح قبضة خان على السلطة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الأوروبية في مصر

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الأوروبية في مصر

انتصار السيسي: تحية لكل سيدة مصرية أكدت بتضحياتها أن الوطن يستمد منها قوته

انتصار السيسي: تحية لكل سيدة مصرية أكدت بتضحياتها أن الوطن يستمد منها قوته

شبكة عيون الإخبارية