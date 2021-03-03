خلية الإعلام العراقي: لا خسائر في قصف قاعدة عين الأسد

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مصراوي Masrawy

بغداد - ( د ب أ):

كشفت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأربعاء، عن عدم حدوث خسائر تذكر جراء استهداف قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار.

وقال الخلية، في بيان صحفي اليوم أورده موقع "السومرية" نيوز العراقي، إن "10 صواريخ من نوع جراد سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية صباح اليوم".

وأضافت أن "القوات الأمنية عثرت على منصة إطلاق هذه الصواريخ".

بدوره ، أكد التحالف الدولي أن "10 صواريخ استهدفت قاعدة عين الأسد الجوية، تستضيف قوات التحالف، في حوالي الساعة 7.20 صباحا (بتوقيت العراق)".

وأشار التحالف، في بيان صحفي، إلى فتح تحقيق وسيتم الإفراج عن مزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة.

وكان مصدر أمني عراقي أفاد بتعرض قاعدة عين الأسد لهجوم بالصواريخ ، مشيرا إلى أنه "تم تشغيل صافرات الانذار للدخول إلى الملاجئ".