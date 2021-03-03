الفريق محمد فريد يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية للسودان

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

عاد إلى أرض الوطن، الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة السودان الشقيق، وذلك بعد مشاركته على رأس وفد رفيع المستوى من قادة القوات المسلحة فى الاجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بالعاصمة السودانية الخرطوم .

وتناولت اجتماعات اللجنة، بحث عدد من الملفات التى تدعم مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين، كما أسفرت عن الإتفاق على تعزيز التعاون العسكرى والأمنى بين مصر والسودان، خاصة فى مجالات التدريبات المشتركة والتأهيل وأمن الحدود، ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والأمنية .

واشتملت الزيارة، على لقاء الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السودانى برئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، حيث نقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مثمناً العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

كما التقى وزير الدفاع السودانى، ونقل تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، حيث أكد على عمق العلاقات المصرية السودانية، باعتبارها علاقات ذات طبيعة استراتيجية، تقوم على التعاون لتحقيق متطلبات الحفاظ على الأمن القومي لكلا البلدين.

والتقى الفريق محمد فريد، رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية، حيث تناول اللقاء مناقشة عدداً من الملفات للموضوعات ذات الاهتمام المشترك للبلدين الشقيقين ، بما يسهم فى التصدى للتحديات المشتركة .

من جانبه، أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أن هناك توافق فى الرؤى حول كافة الموضوعات التى تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكل من مصر والسودان.

كما أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية، إلى أن ما تم الإتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة، يعد إمتداداً لإطار التفاهم والتنسيق العسكري لتعزيز العلاقات العسكرية المصرية السودانية.

حضر الاجتماعات عدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية.​